Школы Кузбасса переходят на шестидневку: комментарий Министерства образования Фото: Евгения ГУСЕВА

В кузбасском министерстве просвещения рассказали о переходе школ региона на шестидневную учебную неделю.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о том, что в российских школах вводится шестидневная учебная неделя. Это необходимо для того, чтобы восполнить потерянное из-за коронавируса учебное время. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны, в том числе и в Кузбасс. При этом переход на шестидневное обучение был и остается лишь рекомендацией.

- Решение о введении учебной субботы было и остается прерогативой каждого учебного заведения, и принимается оно совместно администрацией школы и родительским комитетом, - отметили в министерстве образования Кузбасса. – На сегодняшний день в части школ действует шестидневная учебная неделя, а в части – пятидневная.

Также в пресс-служба минобразования региона отметили, что у школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали учебную программу в соответствии с учебным планом, а школы не допускали в этом процессе перегрузки детей.