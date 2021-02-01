72-летний мужчина с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще на одного человека выросло число пациентов с коронавирусом, которые умерли. Всего с начала пандемии скончались 522 таких пациента.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Отметим, что всего с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 521 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки тесты на ковид оказались положительными у 99 пациентов. Таким образом, с середины марта число заразившихся коронавирусом достигло 29 542 человек. За минувшие сутки выздоровели 174 пациента, и теперь общее число кузбассовцев, поборовших страшный недуг, достигло 27551 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3071 человек.