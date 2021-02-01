Еще 99 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вновь выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе: на утро 1 февраля диагноз подтвердился еще у 99 человек.

За минувшие сутки медики выявили коронавирус еще у 99 человек. По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе заболели 29 542 человека.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. За минувшие сутки еще 174 пациента, у которых медики ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписались из больниц. Таким образом, 27 551 кузбассовец с середины марта сумел побороть болезнь.

Увы, изменилась и печальная статистика. Еще один пациент с коронавирусом умер. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. В общей сложности с начала пандемии умер 522 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3071 человек.