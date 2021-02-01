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Коронавирус Covid-19

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Об этом сообщил оперативный штаб
Фаяз Алекберов
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Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе за 1 февраля. Согласно последним данным, Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

По состоянию на 1 февраля, в Кузбассе выявлено 99 новых случаев заболевания COVID-19. В очередной раз Новокузнецк стал лидером – здесь выявили 29 новых зараженных. Еще 21 человек с диагностированным коронавирусом зарегистрирован в Кемерове. Замыкает тройку Междуреченск – 16 новых случаев. В других территориях региона ситуация следующая: Тайга – пять новых зараженных, Мыски – четыре, Белово – три, Осинники – три, Прокопьевск – три, Тисульский муниципальный район – три, Калтан – два, Киселевск – два, Беловский муниципальный район – два, Промышленновский муниципальный округ – два, Ленинск-Кузнецкий – один, Кемеровский муниципальный округ – один, Крапивинский муниципальный округ – один, Новокузнецкий муниципальный район – один.

Таким образом, общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе достигло 29542 человека. Сейчас на 14-дневной изоляции дома, в медицинских стационарах и в обсерваториях находятся 3071 человек.

Коронавирус в Кузбассе