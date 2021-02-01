Над кемеровчанами снова нависло черное небо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном центре вновь вводится режим неблагоприятных метеоусловий. Продлится он больше суток.

О введении режима неблагоприятных метеоусловий, который также в просторечии называют режимом черного неба, сообщает Минприроды Кузбасса.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», - говорится в сообщении.

Согласно введенному режиму, предприятиям города рекомендуют сократить выбросы в атмосферный воздух, а горожанам отказаться от долгих пеших прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. Режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать с 12.00 1 февраля до 18.00 2 февраля.