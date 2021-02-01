Названы 17 городов и территорий Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки сразу в 17 кузбасских городах и территориях медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом.

Больше всего новых заболевших в Новокузнецке – 29 человек, а в Новокузнецком районе – одни. Общее же число пациентов, у которых с начала пандемии подтвердился коронавирус, достигло 6256 и 454 человека соответственно.

В Кемерове врачи выявили еще 21 новый случай заболевания коронавирусом. Еще один новый пациент с коронавирусом выявлен в Кемеровском муниципальном округе. Общее число заболевших достигло 5709 и 352 человека соответственно.

В Междуреченске на утро 1 февраля коронавирус диагностирован у 16 пациентов, а общее число заболевших составляет 3290 человек.

Пять человек за сутки заболели коронавирусом в Тайге, еще четыре – в Мысках. Общее число заболевших составляет129 и 691 человек соответственно.

Три пациента с коронавирусом выявили в Белове, а в Беловском муниципальном округе - двух. Общее число заболевших составляет 1690 и 345 человек соответственно.

Также по три новых заболевших коронавирусом в Осинниках, Прокопьевске и Тисульском муниципальном районе. Общее число заболевших составляет 1025, 1609 и 102 человек соответственно.

В Калтане, Киселевске и Прокопьевском муниципальном округе – по два новых случая заболевания ковидом. Общее число заболевших – 462, 1236 и 114 человек соответственно.

По одному новому случаю заболевания в Ленинске-Кузнецком и Крапивинском муниципальном округе. Общее число заболевших – 1274 и 88 человек соответственно.