Маленький кемеровчанин попал в плен капучинатора. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кузбассе ребенку потребовалась помощь спасателей. Его палец застрял в металлической детали капучинатора.

В Кемерове на телефон службы спасения поступил звонок от родителей 10-летнего мальчика. Они сообщили, что ребенок надел на палец деталь от капучинатора, которую никак теперь не снять. Спасатели приехали на вызов.

Перед тем, как извлечь палец из металлической детали, врач-спасатель обработал его обезболивающими средствами. Спустя несколько минут специалисты принялись вызволять ребенка с помощью зонда и нити. Все прошло благополучно.

Врач-спасатель рекомендовал родителям обрабатывать застрявший палец мазью еще несколько дней.