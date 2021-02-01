В Кузбассе пожарные спасли восемь человек из горящей пятиэтажки. Фото: Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

В Кузбассе восемь жителей пятиэтажного дома не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры во время пожара. Приехавшие на вызов огнеборцы помогли им выбраться на улицу.

В Прокопьевске в подвале пятиэтажного дома на улице Кустарной произошло возгорание. Жильцы, заметив, как оттуда валит дым, вызвали пожарных. К их приезду в подъезде дома было задымление, жильцы не могли из-за него покинуть свои квартиры. Прибывшие специалисты вывели на улицу восемь человек. О пострадавших не сообщается.

Пожар успешно ликвидировали девять человек и четыре единицы техники. Источником возгорания был стройматериал, хранившийся в подвале. От огня пострадали десять квадратных метров площади. По словам специалистов, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем.