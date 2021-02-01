Поддельные кофе, сигареты и одежду обнаружили таможенники в кузбасских магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неоригинальная продукция с фирменными лейблами и товарными знаками продавалась в магазинах Кузбасса. За год таможенники выявили более семи тысяч единиц таких товаров.

Как оказалось, чаще всего в Кузбассе продают неоригинальные товары легкой промышленности – одежду, обувь, головные уборы, сумки, носки таких торговых марок, как «Adidas», «Nike» «Reebok», «Puma». Кроме того, таможенники, сотрудники ГУ МВД России по Кемервоской области и спеиалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили на прилавках поддельные табачные изделия «Marlboro», алкогольную продукцию и кофе «Jacobs».

- По запросу таможенников правообладатели подтвердили, что товары являются неоригинальной продукцией. Сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

Инфографика. Пресс-служба Кемеровской таможни.

По итогам 2020 года в отношении предпринимателей возбуждено 46 дел о нарушении авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Кроме того, за нарушение авторских прав и незаконное использование чужого товарного знака возбуждено еще шесть уголовных дел.