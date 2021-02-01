В Кузбассе приставы помогли сотрудникам газеты получить 407 тысяч рублей. Фото: УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу

В Кузбассе шесть сотрудников местной газеты благодаря помощи судебных приставов получили свою заработную плату. Редакция задолжала им 407 тысяч рублей.

В Мариинске местная газета задолжала шести своим сотрудникам крупную сумму – 407 тысяч рублей. Редакция некоторое время не выплачивала им заработную плату. В итоге сотрудники обратились в комиссию по трудовым спорам, где их требования удовлетворили.

Руководителя редакции обязали выплатить накопившийся долг. Судебные приставы ознакомили его с материалами исполнительного производства, сроками добровольной выплаты, мерами принудительного взыскания, а также последствиями неисполнения решения суда.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу, задолженность была взыскана в полном объеме:

«Задолженность по заработной плате в пользу шести сотрудников была взыскана в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - говорится в сообщении.