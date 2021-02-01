В Кузбасс внезапно придет тепло и пойдет дождь Фото: Алексей ФОКИН

Уже в конце этой недели в Кузбасс резко придет тепло. А снегопады сменятся дождями.

О потеплении сообщают синоптики портала «Гисметео». По их данным, в течение недели на смену январской стуже придут легкие морозы – начиная со вторника, тепло постепенно будет захватывать Кузбасс. К пятнице средняя дневная температура на территории региона будет держаться в пределах -3…0 градусов, ожидается порывистый ветер, снегопады и метели.

А уже на выходных столбики термометров преодолеют нулевую отметку: по югу области воздух прогреется до +3 градусов, а по северу – до +1. При этом ожидается дождь и мокрый снег. А вот ночью ударит небольшой морозец – в субботу до -4, а в воскресенье до -10 градусов. Из-за перепадов дневных и ночных температур на улицах будет очень скользко.

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