Мошенница обманула кузбассовца почти на два миллиона рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Кузбассе мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. По просьбе незнакомки он перевел ей почти два миллиона рублей, взятых в кредит.

В Кемерове 35-летний мужчина лишился внушительной суммы денег. Днем на его мобильный поступил звонок, якобы, из банка. На другом конце девушка сообщила, что злоумышленники на кемеровчанина оформили кредит. Мошенница убедила мужчину взять заем в финансовой организации и погасить задолженность.

Мужчина последовал инструкциям незнакомки и совершил 125 операций перевода на номера счетов, которые аферистка продиктовала доверчивому молодому человеку. Общая сумма всех транзакций составила 1 900 000 рублей.

Мужчина понял, что его обманули, когда мошенница перестала выходить на связь, а в банке ему сообщили, что открытый кредит не погашен. Он обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, стражи порядка в настоящее время устанавливают личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.