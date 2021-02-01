Россельхозбанк прогнозирует увеличение потребления молока к 2025 году

Потребление молока и молочных продуктов в России превысит 36 миллионов тонн к 2025 году, что примерно соответствует 245,5 литрам на человека, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Этому будет способствовать постепенный рост потребления молокоемких продуктов – сливочного масла и сыра. По сравнению со странами ЕС потребление этих продуктов остается на относительно низком уровне.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в последние годы потребление животного белка неуклонно растет. В 2020 году общее потребление белка выросло до 25 кг на человека в год. При этом потребление белка из яиц выросло до 2,1 кг на человека, бройлера – до 5,9 кг на человека, индейки – до 0,4 кг на человека, потребление же белка из свинины выросло до 3,9 кг на человека.

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