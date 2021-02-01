В Кузбассе полицейские помогли автомобилистке на трассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

На кузбасской трассе сотрудники полиции помогли автолюбительнице, оказавшейся в трудной ситуации. Автомобиль женщины угодил в кювет.

На участке дороги Ленинск-Кузнецкий – Полысаево автомобилистка не справилась с управлением из-за сложных погодных условий и вылетела с шоссе. Женщина не пострадала, однако оказалась одна в затруднительной ситуации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, участок дороги патрулировали сотрудники ГИБДД. Они заметили в кювете Opel Corsa и остановились, чтобы помочь водителю.

Полицейские и очевидцы происшествия, используя спецтехнику, вытолкали застрявшую в глубоком снеге машину на дорогу. Женщина поблагодарила стражей порядка и неравнодушных людей за помощь, после чего поехала дальше.