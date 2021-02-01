Штормовой ветер принесет в Кузбасс оттепель Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С наступлением февраля в Кузбасс придет тепло. А вместе с ним – мнег и метели.

В ночь на 2 февраля в Кузбассе местами ожидается до -33 градусов, однако преобладаюей температурой будет -23…-28 градусов, а в горах – от 17 до 22 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -12…-17, а местами и до -3…-8 градусов. при этом осадков не ожидается, а скорость юго-восточного ветра не превысит 2-7 метров в секунду.

Ночь на среду, 3 февраля, будет морозной: -18…-23 градуса, а местами – от 12 до 17. Ветер сменит направление на западное, усилится, а его порывы будут достигать 15 метров в секунду ночью и 22 – днем. Ветер принесет в регион снег и метели. При этом преобладающей температурой воздуха будет -2…-7, а местами – от 12 до 17 градусов мороза.

Ночь на четверг, 4 февраля, будет еще более теплой. Столбики термометров опустятся до -12…-17, а местами – лишь до -4…-9 градусов. ветер сменит направление с западного на юго-восточное, ночью его порывы могут достигать 23, а днем – 18 метров в секунду. пройдет снег, местами ожидаются метели. Днем воздух прогреется до -3…-8.

В ночь на пятницу преобладающей температурой будет -7…-12 градусов, местами – до -17. Днем же синоптики прогнозируют -2…-7 градусов. ветер вновь сменит направление – в этот раз на южное, немного стихнет, и его порывы не превысят 14 метров в секунду. Ночью вероятность осадков невелика, а вот днем местами пройдет небольшой и умеренный снег.