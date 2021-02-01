Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Кемерове. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове в одной из многоэтажек в понедельник, 1 февраля, произошел крупный пожар. Оперативные службы сообщают о нескольких пострадавших.

В пятиэтажном многоквартирном доме на улице Мичурина 116А произошло серьезное возгорание, потребовавшее эвакуации жильцов. Загорелась квартира на первом этаже здания. Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, 20 человек смогли выбраться на улицу самостоятельно, еще восемь вывели спасатели, в том числе двоих – с помощью автолестницы.

В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили, что при пожаре пострадали шесть человек.

-Состояние троих, в том числе ребенка 2020 года рождения, оценивается как легкой степени тяжести, они отказались от госпитализации. Состояние еще двоих пострадавших 1948-го и 2000 годов рождения оценивается как средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе КЦМК. – Состояние еще одного человека тяжелое.

В настоящее время возгорание ликвидировано, причины произошедшего уточняются. Всего к тушению пожара привлекалось 38 человек и 12 единиц техники.