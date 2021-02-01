Более 67 тысяч кузбассовцев выбрали электронные трудовые книжки Фото: Олег Укладов

В 2020 году более 67 тысяч кузбассовцев выбрали электронные трудовые книжки. Несмотря на это, большая часть работающих в регионе предпочитают бумажный вариант документа.

Региональное отделение Пенсионного фонда, со ссылкой на отчеты страхователей, сообщило о том, что в 2020 году более 67 тысяч работающих в Кузбассе выбрали электронную трудовую книжку. С начала января прошлого года бумажную версию этого документа можно заменить на цифровую.

Несмотря на это, 715 тысяч работающих в регионе предпочли остаться на традиционной версии трудовой. Однако, как сообщает Пенсионный фонд, число таких людей постепенно уменьшается. К слову, в 2021 году для тех, кто впервые устроился на работу, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

Учреждение отмечает массу преимуществ цифровой трудовой книжки в сравнении с традиционной. Так, работник никогда не потеряет записи о своем трудовом стаже. Сведения из электронной трудовой можно отправить работодателю по электронной почте, а все вносимые изменения можно отслеживать в постоянном режиме.