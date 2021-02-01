В Кузбассе определили величину прожиточного минимума на 2021 год Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кузбассе определена величина прожиточного минимума для населения на 2021 год. Постановление подписано в пятницу, 29 января.

В электронном бюллетене правительства Кузбасса появилось официальной постановление, определяющее величину прожиточного минимума в регионе.

-Установить величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области – Кузбассу на 2021 год в расчете на душу населения – 10727 рублей, для трудоспособного населения – 11354 рубля, пенсионеров – 9147 рублей, детей – 11254 рубля, - говорится в документе.

Напомним, что по итогам четвертого квартала 2020 года средняя величина прожиточного минимума была установлена в сумме 10403 рубля. Для трудоспособного населения она составляла 11023 рубля, для пенсионеров — 8383 рубля, для детей — 10844 рубля. Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос.