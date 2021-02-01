В Кузбассе менеджер салона связи похитил у пенсионерки 20 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе пенсионерка стала жертвой кражи. Менеджер салона связи похитил у женщины 20 тысяч рублей, когда та оформляла кредитную карту.

63-летняя жительница Кемерова обратилась в полицию после пропажи денег с кредитной карты. Потерпевшая обнаружила ее, когда пыталась оплатить покупку в магазине. Правоохранители нашли злоумышленника – им оказался 26-летний менеджер салона связи, в котором пенсионерка накануне оформила ту самую кредитку.

Следователи выяснили, что потерпевшая обратилась к преступнику, чтобы он помог ей оформить карту, а также поставил ее смартфон на зарядку. Пока женщина занималась заполнением документов, менеджер салона воспользовался ее телефоном. Активировав кредитную карту, злоумышленник вошел в мобильный банк пенсионерки и перевел 20 тысяч рублей на свой счет.

Вернуть деньги не удалось – преступник успел все потратить. Следователи возбудили против него уголовное дело за кражу. Бывшему менеджеру теперь грозит до шести лет лишения свободы.