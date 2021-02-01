Кузбассовец обнародовал интимные фото подруги за отказ возобновить отношения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Кузбасса опубликовал в интернете интимные фотографии бывшей подруги за отказ возобновить с ним отношения. Теперь он предстанет перед судом.

Следствием завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 31-летнего жителя Мысков, который обвиняется в распространении без согласия сведений о чужой частной жизни.

Как было установлено, в ноябре 2020 года мужчина пригрозил бывшей сожительнице, что разместит в социальных сетях ее интимные снимки, если она не возобновит с ним отношения. Женщина отказала бывшему сожителю, тогда мужчина выполнил угрозу.

-Узнав об этом, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело с собранными доказательствами предано на рассмотрение в суд.