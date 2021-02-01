195 тысяч рублей штрафов получили за неделю предприятия Кузбасса за несоблюдение карантинных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе за последнюю неделю января предприятия разных форм собственности оштрафованы на 195 тысяч рублей за несоблюдение карантинных мер. Нарушения в ходе проверок выявили специалисты Роспотребнадзора.

Региональным управлением Роспотребнадзора с 25 по 31 января проведены проверки предприятий торговли и общепита, дошкольных и школьных учреждений, предприятий транспорта и промышленности - всего проверен 81 субъект. В результате был выявлен ряд нарушений в их работе. В частности, нарушался масочный режим персоналом и посетителями, а также обязательная полутораметровая социальная дистанция, отсутствовали дозаторы с антисептиком для рук, не обеспечивался контроль температуры тела персонала. Помимо этого, в помещениях не проводилась уборка с обязательной дезинфекцией, не обрабатывались контактные поверхности.

- За указанный выше период судами вынесено 23 постановления о привлечении к административной ответственности, - сообщили в региональном ведомстве. - В отношении 16 хозяйствующих субъектов назначено наказание в виде приостановления деятельности и административного штрафа на сумму 195 тысяч рублей.