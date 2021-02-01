В Кемерове планируют снести Кузнецкий мост Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове власти планируют снести Кузнецкий мост через реку Томь. Речь идет о старом сооружении, которое в настоящее время не используется.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, мост хоть и подлежит сносу, но просто так этого сделать нельзя – необходимо сначала подготовить проектную документацию. Сейчас власти рассматривают вопрос о выделении денежных средств на эти цели.

Напомним, что еще в 2019 году планировалось сделать мост пешеходно-велосипедным. Проект обсуждали губернатор Сергей Цивилев и Джон Вайдман, главный архитектор и дизайнер Парка Ангелов. Еще раньше предлагалось сделать старый мост еще одной культурной точкой на карте города, в частности, организовать на нем кафе и проводить выставки.

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