Прокуратура Кузбасса завершила проверку по факту рухнувшей в 40-градусный мороз ЛЭП. Фото: Александр Рыбалко/ Instagram

Прокуратура Кузбасса завершила проверку по факту инцидента, произошедшего в конце прошлого года. В 40-градусные морозы в Анжеро-Судженске сломала пополам и рухнула ЛЭП.

Специалисты прокуратуры города провели проверку по факту аварийного повреждения в конце декабря 2020 года объекта электросетевого хозяйства, которое повлекло за собой отключение электроснабжения двухцепной ЛЭП и ведомственной ПС 35 кВ «Анжерская».

-В результате проверки выявлены нарушения законодательства об электроэнергетике: не проводилось инструментальное обследование металлических элементов опор, не в полном объеме проведен их капитальный ремонт в соответствии с действующими нормативами, - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

По итогам проверки прокурор внес заместителю энергораспределительной компании представление об устранении нарушений. Также в отношении заместителя главного инженера – начальника службы филиала предприятия возбуждено административное дело. Сейчас материалы находятся на рассмотрении у Ростехнадзора.

-В настоящее время перебоев подачи электороэнергии на территории Анжеро-Судженского городского округа нет, - добавили в прокуратуре

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