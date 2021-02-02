Ценность жизни: Спасатели реанимировали кошку после пожара в Кемерове

Спасатели реанимировали кошку после пожара в Кемерове. Фото: МЧС Кузбасса/ vk.com

В Кемерове спасатели реанимировали кошку, которая пострадала в результате сильного пожара. Животному потребовался дыхательный аппарат.

В областном центре днем 1 февраля произошел крупный пожар в пятиэтажном доме по улице Мичурина, 116А. Как выяснилось, в нем пострадало не только шесть жильцов, но и кошка.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Дым был такой плотный, что жильцы некоторых этажей не смогли самостоятельно покинуть здание. В результате сотрудники регионального МЧС, используя автолестницу, вывели на спасительный свежий воздух восемь человек.

-Когда мы уже вывели на улицу двоих спасенных из квартиры, расположенной на четвертом этаже, ребята сообщили, что дома у них осталась кошка. Конечно, было принято решение вернуться обратно. В итоге нашли ее под кроватью, - рассказывает Виктор Перевозчиков, боец специализированной пожарно-спасательной части.

Уже на улице пожарные-спасатели оказали животному первую помощь. Используя дыхательный аппарат и отпаивая кошку водой, им удалось ее реанимировать.

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