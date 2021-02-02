Новокузнечанам предлагают проголосовать за новые схемы маршрутов №345 и №5 Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителям Новокузнецка предлагают проголосовать за новые схемы движения автобусов №345 и №5. Опрос стартовал 1 февраля, сообщает администрация города.

С 18 ноября после реформы в Новокузнецке изменилась транспортная система. Многие маршруты изменили свое движение, но остались и привычные. В их числе маршрут №345 (Абашево – Трест КМС) и № 5 (Абашево – Вокзал). У горожан они очень популярны и имеют большую наполняемость в часы пик. Сегодня мнения разделились: оставить движение данных маршрутов по привычной схеме или запустить по-новому. В связи с этим мэрия решила провести на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» опрос среди горожан.

-Приглашаем всех принять участие в голосовании! До 14 февраля включительно можно оставить свои предложения в комментариях под опросом, а также заполнить строчку «свой вариант», - обратились к новокузнечанам в горадминистрации.