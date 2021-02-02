Аномально снежно будет в Кузбассе в феврале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько выпадет осадков и будут ли побиты температурные рекорды в феврале? На эти вопросы ответили специалисты российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ряде регионов России среднемесячная температура в феврале будет выше средних многолетних показателей. Среди таких регионов и Кузбасс: в среднем ожидается температура воздуха примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы.

Температурные аномалии. ФОТО: инстаграм Гидорометцентра России.

А вот с осадками дело обстоит иначе. Если на большей части России в феврале их количество будет держаться в пределах нормы или даже меньше, то Кузбасс попадает в зону, где ожидается более 120 процентов осадков. Так что - готовимся к аномальному для февраля количеству снега и даже дождя. Ведь именно он, по предварительным прогнозам синоптиков, может пойти уже в эти выходные.

Где будет больше всего осадков? ФОТО: инстаграм Гидорометцентра России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда начнется весна в Кузбассе: синоптики дали предварительный прогноз на 2021 год

Когда в Кузбассе наступит весна? Этот вопрос волнует истосковавшихся по теплу жителей региона. Синоптики дали ответ на этот вопрос. (подробности)

Будет холодно и снежно: синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на февраль 2021

Погода преподносит в этом году сюрприз за сюрпризом. Синоптики рассказали, каких сюрпризов стоит ждать в феврале 2021 года. (подробности)

В Кузбасс внезапно придет тепло и пойдет дождь

Уже в конце этой недели в Кузбассе резко станет тепло. А снегопады сменятся дождями. (подробности)

Штормовой ветер принесет в Кузбасс оттепель

С наступлением февраля в Кузбасс придет тепло. А вместе с ним - снег и метели. (подробности)