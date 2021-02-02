В Кузбассе женщина потратила деньги школьницы и стала фигуранткой уголовного дела
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Кузбассе женщина нашла на улице банковскую карту, которую потеряла школьница. Оплатив находкой несколько покупок, женщина преступила черту закона.
В Анжеро-Судженске 54-летняя местная жительница обвиняется в уголовном преступлении. В октябре прошлого года обвиняемая нашла на улице банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Женщина решила оставить ее себе и совершила ряд покупок на 4,9 тысячи рублей.
Как оказалось, карта принадлежала 16-летней местной жительнице, которая обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Правоохранители быстро нашли женщину. Она признала вину и возместила подростку ущерб.
Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, преступницу обвиняют в краже. Сейчас ее ждет суд.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ведомство.