В Кузбассе женщина потратила деньги школьницы и стала фигуранткой уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе женщина нашла на улице банковскую карту, которую потеряла школьница. Оплатив находкой несколько покупок, женщина преступила черту закона.

В Анжеро-Судженске 54-летняя местная жительница обвиняется в уголовном преступлении. В октябре прошлого года обвиняемая нашла на улице банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Женщина решила оставить ее себе и совершила ряд покупок на 4,9 тысячи рублей.

Как оказалось, карта принадлежала 16-летней местной жительнице, которая обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Правоохранители быстро нашли женщину. Она признала вину и возместила подростку ущерб.

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, преступницу обвиняют в краже. Сейчас ее ждет суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ведомство.