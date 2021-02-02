Тонированная LADA стала причиной ДТП на шоссе в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Ночью 2 февраля два автомобиля столкнулись на шоссе в Кузбассе. Водитель тонированной LADA не уступил дорогу на перекрестке.

В Новокузнецке сегодня около 2.20 ночи на Заводском шоссе произошло столкновение. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель LADA Samara не уступил на перекрестке дорогу LADA Priora.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21140 на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу автомобилю LADA 217230, приближавшемуся по главной, и совершил с ним столкновение», - говорится в сообщении.

От столкновения «Приора» опрокинулась и наехала на дорожное ограждение. 22-летняя пассажирка авто и его 23-летний водитель получили травмы. Их доставили в больницу. 27-летний водитель «Самары» не пострадал.

Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что машина 27-летнего мужчины не была застрахована и не прошла технический осмотр. Кроме того, стекла автомобиля были затонированы настолько, что не соответствовали требованиям технического регламента.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Как сообщает Госавтоинспекция, за 2020 год по схожим причинам произошло 442 ДТП. 626 человек отделались травмами, для 13 человек авария закончилась летальным исходом.