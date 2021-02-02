В Кузбассе продлили режим домашней изоляции для пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе снова продлен режим домашней изоляции для пенсионеров. Он действует для людей в возрасте 65 лет и старше.

Как рассказали в оперативном межведомственном штабе, с учетом текущей эпидемической обстановки режим изоляции в домашних условиях для них продлевается до 17 февраля.

При этом пожилые люди по-прежнему могут покидать дом в отдельных ситуациях. В том числе: посетить медицинскую организацию, аптеку или магазин, органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Допустимо покинуть жилище в случаях, связанных с семейными нуждами, а также в иных экстренных и бытовых ситуациях.

- Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - добавили в оперштабе.