Две женщины с коронавирусом скончались в Кузбассе, старшей было 74 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще две пациентки с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом утром 2 февраля сообщил оперативный штаб региона.

- У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии, сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевском районе. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, за все время пандемии число летальных случаев достигло 524. Также за минувшие сутки заболели 98 человек, а всего 29 640. Выздоровели 147 пациентов, а всего с весны 27 698.

- В целом в регионе медицинскую помощь получают 1418 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3073 человека.