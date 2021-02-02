98 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

В Кузбассе за прошедшие сутки зафиксированы 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 29 640 человек.

Также, по сообщению оперштаба региона, 147 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 27 698 человек вылечились от коронавируса.

К сожалению, выросла печальная статистика - скончались еще два пациента.

- У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии, сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевском районе. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили в оперштабе утром 2 февраля.

Общее число людей, которые не смогли справиться с коварной инфекцией, достигло 524.

В настоящее время медицинскую помощь получают 1418 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3073 человека.