Оперштаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими и умершими от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный межведомственный штаб назвал территории Кузбасса, где был зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом, а также умершие от COVID-19 пациенты.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 19, Кемерово - 18, Междуреченск и Мыски - по семь, Анжеро-Судженск и Белово - по пять, Калтан, Осинники и Прокопьевск - по четыре, Березовский, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский муниципальный округ - по три, Киселевск, Тайга, Юрга, Гурьевск, Мариинский и Новокузнецкий районы, Промышленновский муниципальный округ - по два, Тяжинский и Яшкинский муниципальные округа - по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, общее число заболевших с марта прошлого года достигло 29 640 человек. Выздоровели 27 698 человек, в том числе 147 - за прошедшие сутки. Также за сутки скончались еще два пациента, а за все время 524.

Сейчас медицинскую помощь получают 1418 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3073 человека.