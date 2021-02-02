Биометрическая система АО «Россельхозбанк», созданная совместно с ПАО «Ростелеком», признана лучшим ИТ-проектом 2020 года в финансовой отрасли

Биометрическая система РСХБ построена на платформе «RTL Biometric Platform» и полностью интегрирована с ЕСИА и ЕБС. Платформа РСХБ может работать с различными типами биометрии: лицом, голосом, отпечатками пальца и другими. Она позволяет подключать различные биометрические процессоры (мультивендорная система) и отвечает всем требованиям регуляторов к информационной безопасности при работе с биометрией. Решение позволяет применять биометрическое подтверждение личности не только в рамках дистанционного привлечения и обслуживания клиентов, но и в процессе оказания ряда услуг в отделении Банка с целью повышения качества сервиса и снижения рисков мошенничества: расчетно-кассовом обслуживании, депозитном обслуживании, сервисе сейфовых ячеек в более чем 1300 отделениях.

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Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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