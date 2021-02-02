13-летнюю школьницу двое суток разыскивали в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В течение двух дней сотрудники полиции разыскивали 13-летнюю жительницу Белова. Она вышла из дома и пропала. Как оказалось, виной всему был алкоголь.

Жительница города Белово обратилась в полицию со своей бедой: ее 13-летняя дочь накануне не ходила в школу, а после 17.00 ушла из дома и пропала. Стражи порядка тут же развернули масштабную поисковую операцию. Девочку искали на улицах, в общественных местах, у ее знакомых.

Вскоре поиски принесли результат: пропавшую школьницу обнаружили в квартире знакомого ее подруги. И тут выяснилось, что девочка пропала не просто так. Накануне она вместе с друзьями распивала алкогольные напитки, а потом побоялась возвращаться домой. Две ночи школьница провела в гостях у 24-летнего молодого человека.

В отношении матери сотрудники полиции составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей и нахождении несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ей грозят штрафы до 2,5 тысячи рублей.

24-летний мужчина, у которого беловчанка с подругой проводили время, привлечен к ответственности за вовлечение в употребление алкоголя несовершеннолетних. Ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.