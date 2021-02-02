В Кузбассе годовалый ребенок оказался запетым в машине. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кузбассе годовалый ребенок оказался запертым в машине. Вызволять его пришлось спасателям.

В Кемерове женщина после похода в магазин оставила годовалого ребенка в салоне автомобиля, а чтобы тому не было скучно, дала поиграть ключи от машины. Сама молодая мама в этот момент загружала продукты в багажник.

- Малыш, играя с ключами, случайно нажал на кнопку блокировки. Открыть машину самостоятельно женщина не смогла, вызвала на помощь спасателей. В один из дворов Центрального района оперативно прибыл дежурный экипаж, - рассказали в Кемеровской службе спасения.

Чтобы вскрыть дверцу автомобиля, специалистам понадобилось всего несколько минут, после чего ребенка передали счастливой маме. На здоровье малыша пребывание в одиночестве в салоне автомобиля никак не отразилось, медицинская помощь ему не потребовалась.