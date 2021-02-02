«А хозяина убили»: в Кузбассе продается уникальная «буханка»

Уникальную «Буханку» продают за пол миллиона в Кемерове.

В Кемерове продается уникальный концепт микроавтобуса УАЗ-2206. Объявление о продаже размещено на одном из популярных сайтов. За машину просят 500 тысяч рублей.

Мы позвонили хозяйке и разузнали, как микроавтобус попал к ней. Оказалось, у машины очень любопытная история.

- Машину привез мужчина из Абакана по заказу тувинца. У них же, в Туве, «уазик» вообще самая первая машина, - рассказывает хозяйка. - Пока мужик гнал машину, тувинца застрелили. И «уазик» у него повис, вот он и выставил объявление о продаже в интернете. Мы занимаемся туризмом, и на тот момент десятиместный «уазик» был в жилу - возить народ.

Сейчас же машина стала неактуальной для компании, и микроавтобус решили продать - за 500 тысяч рублей.

Разработанный в 2006 году концепт машины предназначался для ближневосточного рынка. Однако заказчик отказался от него, и автомобиль использовался на территории завода в Ульяновске в качестве служебного транспорта до 2014 года. К слову, машина существует в единственном экземпляре.

Согласно данным из открытых источников, УАЗ-2206 имеет большую площадь остекления, узкие фары, 11 посадочных мест и люк на крыше. Но, несмотря на новизну, начинка микроавтобусу досталась от классической «буханки». Например, карбюраторный двигатель УМЗ-421 на 2,9 литра и мощностью в 84 лошадиные силы.