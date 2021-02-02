В Кузбассе стало больше невыездных Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе увеличилось количество жителей, которые не могут выехать за пределы страны. Как сообщает УФССП России по Кемеровской области, причиной стали долги.

В 2020 году в Кузбассе судебные приставы вынесли 131 899 постановлений об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации должникам. Из них 40 356 - неплательщикам алиментов. Таким образом, 2,04 процента граждан, или каждый 48-й житель Кузбасса, не может покинуть страну.

- С учетом постановлений, действовавших на начало года, на исполнении в Пограничной службе ФСБ России в отчетном периоде находилось 73 327 постановлений. 54 311 постановлений действуют на отчетную дату, из них 18 168 - по алиментным обязательствам, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области.

Ограничение на выезд длится шесть месяцев с момента вынесения постановления. Как добавили в ведомстве, 10 809 исполнительных производств было окончено в период действия постановления, включая частично взысканные 1,14 миллиарда рублей по неоконченным исполнительным производствам.