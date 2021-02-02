Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о продлении ограничений по коронавирусу Фото: Екатерина РОМАНОВА

Во вторник, 2 февраля, опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о продлении ограничительных мер по коронавирусу. Документ опубликован в электронном бюллетене правительства региона.

Он вносит изменения в распоряжение губернатора Кемеровской области от 14.09.2020 № 145-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, на срок до 17 февраля 2021 года включительно продляется режим домашней изоляции для жителей области в возрасте 65 лет и старше.

Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, что документов не запрещается пенсионерам покидать дом в ряде случаев. Так, они могут посетить медицинскую организацию, аптеку или магазин, органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Допустимо покинуть жилище в случаях, связанных с семейными нуждами, а также в иных экстренных и бытовых ситуациях.

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