В кемеровском аэропорту на шесть часов задержали рейс Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В кемеровском аэропорту на шесть часов задержался рейс в Москву. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь рано утром.

2 февраля из Кемерова, с огромной задержкой, вылетел самолет в Москву. Рейс СУ-1451 компании «Аэрофлот», согласно расписанию, был запланирован на 6.55, однако, по данным сайта FlightAware, он отправился в столицу в 13.14 по местному времени. К слову, другие рейсы отправились вовремя.

Такое отклонение от расписания было вызвано тем, что самолет прилетел из Москвы только в 11.58 вместо 5.45. В справочной аэропорта нам не смогли пояснить, с чем была связана такая задержка.