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Бригадир кемеровского предприятия незаконно получил более 600 тысяч рублей

Против него возбуждено уголовное дело
Мария КОЛОСОВА
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Бригадир кемеровского предприятия незаконно получил более 600 тысяч рублей

Бригадир кемеровского предприятия незаконно получил более 600 тысяч рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кемерове бригадир одного из предприятий незаконно получил более 600 тысяч рублей. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.

Местным следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего бригадира предприятий железнодорожного транспорта производственного участка по ремонту тележек вагонного ремонтного депо, которое является обособленным структурным подразделением АО «Вагонная ремонтная компания-3». Мужчину подозревают в коммерческом подкупе.

Как было предварительно установлено, с марта по ноябрь 2019 года он незаконно получал деньги за ускоренный прием боковых рам железнодорожных вагонов в ремонт. Предварительно общий размер присвоенных средств составил более 600 тысяч рублей.

- В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Кузбасского линейного управления МВД России, преступная деятельность подозреваемого была пресечена, - рассказали в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Криминал