Не то, что вы подумали: в Новокузнецке чинят очередную крышу. ФОТО: инстаграм ГПОУ ККАСиЦТ

После нескольких случаев провала крыш под тяжестью снега, которые произошли в Кузбассе, новокузнечане особенно пристально смотрят на здания. И вот, увидев нарушенную целостность крыши на Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий, они забеспокоились: неужели на только что отремонтированном здании обрушилась крыша?

О том, что же на самом деле сейчас происходит в колледже, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Кузбасса.

- В Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий в городе Новокузнецке в настоящее время проходит плановый капитальный ремонт кровли учебного корпуса, - отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится о том, что на сегодня уже выполнены работы по утеплению чердачного перекрытия, провели гидроизоляцию, установили защитное покрытие от осадков. Сейчас же рабочие демонтируют кровлю и стропильные конструкции, чтобы установить новые. Все работы планируют завершить к 1 апреля.

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