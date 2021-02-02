Кузбасский олигарх продал свои акции в крупном холдинге Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Известный кузбасский олигарх продал свой пакет акций в многоотраслевом холдинге. Эксперты считают, что их стоимость может составлять до 500 миллионов долларов.

Бизнесмен Владимир Гридин, основатель холдинга «Сибирский деловой союз», продал свой пакет акций давнему партнеру Михаилу Федяеву, сообщает «Коммерсант». Таким образом, доля последнего в холдинге достигла 95 процентов. Собственный источник издания оценил сделку в 250-500 миллионов долларов. При этом остальные пять процентов принадлежат некоему юридическому лицу.

Напомним, что СДС является одним из крупнейших производителей угля в России. В его состав входят кузбасские угольные разрезы «Черниговец», «Восточный», «Первомайский», шахты «Южная» и «Листвяжная», обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий. Дочерние компании холдинга работают в нескольких регионах страны и занимают ниши в химической промышленности, машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве, производстве алкоголя, строительстве и других.