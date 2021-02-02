В Кузбассе посадили мужчину, который грабил женщин Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе ранее судимый мужчина получил очередной уголовный срок. Рецидивист в прошлом году ограбил несколько женщин.

В Кемерове вынесли приговор 32-летнему мужчине. Его обвинили в трех эпизодах грабежа и назначили наказание в виде лишения свободы на три года. Летом прошлого года мужчина сорвал цепочку с шеи 58-летней местной жительницы и убежал. Она обратилась в полицию.

Преступника обнаружили по горячим следам, от цепочки, которую, к слову, оценили в 50 тысяч рублей, он не успел избавиться. Правоохранители обнаружили, что мужчина уже был ранее судим. В ходе следствия выяснилось, что мужчина был замешан еще в двух эпизодах грабежа. Во всех случаях жертвами преступника были женщины.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, часть похищенного имущества была возвращена владелицам.