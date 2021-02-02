В Кузбассе мужчина отправится под суд за убийство лося. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе местного жителя ждет суд за убийство лося. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Ижморском муниципальном округе будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной охоте. В ноябре прошлого года госинспектор местного отдела охраны объектов животного мира обнаружил в лесу, неподалеку от деревни Нижегородка, шкуру лося. О находке он сообщил в полицию.

Стражи порядка обнаружили подозреваемого, им оказался 50-летний мужчина. Выяснилось, что не имея разрешения на отстрел лося, местный житель убил животное и разделал его в лесу. Ущерб департаменту охраны объектов животного мира от действий преступника составил 80 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, браконьера ждет суд. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.