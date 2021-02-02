В Кузбасс придет потепление до -1 градуса Фото: Мария АНАНОВА

В Кузбассе в ближайшие сутки потеплеет до -1 градуса. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью в среду, 3 февраля, по области ожидается -17… -22 градуса, при прояснениях до -28. По югу будет теплее: в пределах -10… -15 градусов. Днем воздух прогреется до -1… -6, правда, в отдельных районах прогнозируется до -11 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров, а днем он усилится до 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 17-22 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдет небольшой снег, днем снег будет сильным, возможны метели. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.

В Кемерове ночью будет -19… -21 градус, днем потеплеет до -4… -6. Порывы юго-западного ветра днем будут достигать 18 метров в секунду. Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем ожидаются снег, метели, на дорогах сильная гололедица.

Также в ближайшие сутки синоптики обещают ухудшение видимости до тысячи метров и менее.

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