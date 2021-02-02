Бывший корпус КемГУ выставлен на аукцион

Планируется продажа бывшего учебного корпуса КемГУ на Ермака, 7. Информация об этом появилась на портале ДОМ.РФ.

Бывший третий корпус КемГУ и земельный участок, которые находятся в Кемерове на улице Ермака, 7, появились в разделе аукционов на сайте ДОМ.РФ. Согласно данным, размещенным на странице портала, продажа имущественного комплекса планируется в первом квартале 2021 года.

Примечательно, что стоимость лота не указана. Однако на публичной кадастровой карте указана кадастровая стоимость. Так, земельный участок оценивается в 22,6 миллиона рублей, а здание в 24,3 миллиона рублей.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в университет. Пресс-секретарь КемГУ сообщила, что здание уже с прошлого года не принадлежит учебному заведению.

- Здание корпуса на Ермака, 7 передано ДОМ.РФ 20 ноября 2020 года. С тех пор оно не принадлежит университету. Там уже несколько лет не проводятся занятия. Раньше это был корпус для студентов института экономики и управления, сейчас они учатся в корпусе на бульваре Строителей, 47, - рассказала пресс-секретарь.