Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Бывший корпус КемГУ выставлен на аукцион

В здании уже несколько лет не проводятся занятия
Фаяз Алекберов
КомментироватьОставить комментарий

Планируется продажа бывшего учебного корпуса КемГУ на Ермака, 7. Информация об этом появилась на портале ДОМ.РФ.

Бывший третий корпус КемГУ и земельный участок, которые находятся в Кемерове на улице Ермака, 7, появились в разделе аукционов на сайте ДОМ.РФ. Согласно данным, размещенным на странице портала, продажа имущественного комплекса планируется в первом квартале 2021 года.

Примечательно, что стоимость лота не указана. Однако на публичной кадастровой карте указана кадастровая стоимость. Так, земельный участок оценивается в 22,6 миллиона рублей, а здание в 24,3 миллиона рублей.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в университет. Пресс-секретарь КемГУ сообщила, что здание уже с прошлого года не принадлежит учебному заведению.

- Здание корпуса на Ермака, 7 передано ДОМ.РФ 20 ноября 2020 года. С тех пор оно не принадлежит университету. Там уже несколько лет не проводятся занятия. Раньше это был корпус для студентов института экономики и управления, сейчас они учатся в корпусе на бульваре Строителей, 47, - рассказала пресс-секретарь.