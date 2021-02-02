Следком и полиция Кузбасса просят работников шахты «Алексиевская» обращаться в связи с невыплатой зарплаты Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Следственный комитет Кузбасса и полиция просят работников шахты «Алексиевская» сообщить о невыплатах заработной платы. Специалистами ведется расследование уголовного дела.

Следственным управлением Следственного комитета России по Кузбассу во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Кемеровской области ведется расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы на АО «Шахта Алексиевская».

Специалисты информируют, что как уволенным, так и действующим работникам данного предприятия, перед которыми имеются долги по зарплате или иным выплатам, необходимо 3, 4 и 5 февраля 2021 года с 10.00 до 20.00 прийти в межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лермонтова, 6) для признания потерпевшими и оформления исковых заявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горнякам шахт «Заречная» и «Алексиевская» перед новогодними праздниками частично погасили долги

Заместитель губернатора Андрей Панов в своем Instagram сообщил о том, что на АО «Шахта Заречная» (в том числе шахтоучастке «Октябрьский») и АО «Шахта «Алексиевская» полностью погашена задолженность по зарплате за октябрь и частично за ноябрь.(подробности)

Шахтеры из Кузбасса отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате

Горняки шахт «Алексиевская» и «Заречная», что в Кузбассе, отказываются работать из-за невыплаченной зарплаты. Более ста человека воспользовались правом не выходить на работу из-за задолженностей.(подробности)

Уволенного с шахты «Алексиевская» работника восстановили по решению суда

В Кузбассе работника, уволенного с шахты «Алексиевская», восстановили по суду. В действиях руководства предприятия прокуратура увидела нарушение трудового законодательства.(подробности)