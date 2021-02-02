Житель Кузбасса развратил 242 несовершеннолетних девочки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кузбасса развратил 242 несовершеннолетних девочки. При этом его жертвами стали дети и подростки по всей стране.

Следствие поставило точку в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Анжеро-Судженска. Его обвиняют в 192 эпизодах насильственных действий сексуального характера и развратных действий.

По версии следствия, с марта 2016 по август 2018 года со своей страницы в социальных сетях обвиняемый вел интимные переписки с девочками-подростками. Также он отправлял им свои фотографии и видео порнографического содержания, а в ответ просил сделать то же самое.

-О преступной деятельности мужчины стало известно сотрудникам отдела «К» ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия потерпевшими по делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в разных регионах нашей страны, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Экспертиза, которую провели задержанному, показала, что он полностью вменяем. Сейчас уголовное дело вместе с собранными доказательствами и обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.