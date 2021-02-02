Сергей Кузнецов призвал новокузнечан запастись питьевой водой. Фото: Вконтакте / Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов предупредил горожан об отключении водоснабжения в одном из микрорайонов города. Мэр призвал жителей запастись питьевой водой.

4 февраля, с 1.00 до 21.00, в Новокузнецке пройдут работы по замене аварийного участка водопровода. Об этом сообщил Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети. Во время работ жители Новобайдаевского микрорайона останутся без холодной воды.

Мэр рассказал, что замена участка пройдет в два этапа. Первый этап, который состоится в этот четверг, включает в себя вывод из работы аварийного участка водопровода. Второй и заключительный этап, намеченный на 12 февраля, будет включать в себя врезку вновь проложенного участка водопровода.

В посте Сергей Кузнецов также призвал жителей Новобайдаевского района запастись питьевой водой.