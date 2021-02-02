В Кузбассе тепловая компания оставила 111 человек без средств к существованию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе по вине тепловой компании 111 работников остались без средств к существованию. Как выяснилось, людям свыше двух месяцев не выплачивали заработную плату.

Региональный Следком закончил расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которая занимала должность директора коммерческой организации, обеспечивающей подачу пара и тепловой энергии в Новокузнецке. По версии следствия, с марта 2019 по июнь 2020 года по ее вине 111 работников не получали зарплату и другие положенные по закону выплаты в полном объеме свыше двух месяцев. Когда перед коллективом образовалась задолженность более 4 миллионов рублей, люди вынуждены были обратиться в правоохранительные органы.

- В ходе предварительного следствия установлено, что руководитель имела реальную финансовую возможность производить выплаты в указанный период. Однако денежные средства расходовались на финансирование текущей деятельности предприятия, погашение обязательных платежей. Со следствием директор не сотрудничала, вину не признала, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас организация находится в стадии банкротства, а долги перед работниками так и не погашены. Следствие принимало все возможные меры к возмещению ущерба и выплате заработной платы, но у обвиняемой нет имущества, которое можно было бы арестовать.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.